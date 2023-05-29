Бушманов назвал Промеса лучшим игроком «Спартака» в этом сезоне

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, кого считает лучшим игроком красно-белых в сезоне-2022/23.

«Лучший игрок сезона в «Спартаке»? Это сто процентов Промес. Квинси провел просто фантастический сезон. Он много забил голов, помогал команде. Промес — лидер «Спартака», можно сказать, что он уже стал своим здесь. Ведущий игрок команды, от которого многое зависит», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

В текущем сезоне Промес сыграл за «Спартак» в 36 матчах во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 10 результативных передач. 31-летний голландский футболист выступает за московскую команду с 2021 года.