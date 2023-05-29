Федотов, Карпин и Семак — претенденты на приз лучшему тренеру сезона РПЛ

РПЛ объявила тренеров, которые претендуют на награду лучшему наставнику сезона-2022/23.

В финал по итогам голосования болельщиков вышли главный тренер «Зенита» Сергей Семак, наставник ЦСКА Владимир Федотов и тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Федотов одержал победу в голосовании болельщиков.

Победителя выберут главные тренеры и капитаны команд РПЛ, легенды лиги и эксперты. Имя лучшего специалиста сезона будет объявлено на специальной церемонии 4 июня.