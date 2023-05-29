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Орлов: «Йоканович сказал Лещуку, что ему больше нравится Шунин. Но за какие качества? Он столько пускал!»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о ситуации с вратарем «Динамо» Игорем Лещуком.

Ранее Лещук заявил, что не играл, так как бывшему главному тренеру московского клуба Славише Йокановичу больше нравится Антон Шунин.

«На ситуацию со словами Лещука в адрес Йокановича надо смотреть с двух сторон. С одной стороны, я очень не люблю, когда приходит новый тренер и после трех тренировок кто-то из игроков начинает говорить, что тренировки стали лучше. Ясно, что этот человек в силу своего скудоумия и воспитания хочет подлизать, чтобы пробиться в основной состав. Это неприлично. С другой стороны, Лещука можно понять. Он совсем не хуже Шунина, а может, даже надежнее. Йоканович сказал Лещуку, что ему больше нравится Шунин. Но за какие качества? За глаза, за рост? Шунин столько пускал! В команде нужна конкуренция. Слова Лещука неприличны, но понять их можно», — цитирует Орлова Sport24.

Лещук является воспитанником «Динамо». За основную команду бело-голубых он дебютировал в 2017 году. В текущем сезоне 27-летний вратарь провел 5 матчей в РПЛ, пропустил 8 мячей и 2 игры отстоял на ноль.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-29-orlov-shunin-stolko-puskal-za-kakiye-kachestva-on-bolshe-nravilsya-yokanovichu-chem-leshchuk-za-glaza-i-rost
Антон Шунин
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ФК Динамо (Москва)
Геннадий Орлов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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 - : -
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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