Булыкин заявил, что ЦСКА победил «Зенит» за счет запредельного настроя

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу ЦСКА в матче чемпионате России против петербургского «Зенита» (1:0).

«Армейцы победили за счет хорошего настроя и движения. У обеих команд были моменты, но ЦСКА удалось забить. Гол получился случайным из-за рикошета, но москвичи добились результата. Я считаю, что ЦСКА помог запредельный настрой. Они давно не выигрывали у петербуржцев, играли дома, а чемпион становится для всех раздражителем. Возможно, эти факторы повлияли на настрой ЦСКА», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» с 48 очками сохраняет лидерство.