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20 марта, 20:11

Булыкин призвал не обращать внимание на уголовное дело Влута

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, что прокуратура Нидерландов потребовала три с половиной года тюремного заключения для футболиста «Урала» Рая Влута.

«Конечно, все это бросает тень на наш футбол. Но это отдельные личности, которые совершили где-то преступления. Стоит не фокусировать на этом внимание, а продолжать играть в футбол. Там еще и с Промесом не все понятно. Но я уже давно говорил, что нужно делать ставку на российских футболистов. В ближайшее время для нас закрыта международная арена, но через год-два любого российского футболиста можно превратить в хорошего игрока, если он будет постоянно играть», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

В ноябре 2021-го автомобиль Влута попал в ДТП, столкнувшись с машиной, в которой находилась семья с детьми. 4-летний ребенок не выжил. В организме Влута обнаружили 1,18 промилле алкоголя. 20 марта прокуратура Нидерландов запросила для него 3,5 года тюрьмы.

С сентября прошлого года 27-летний голландец выступает за «Урал». Он провел за екатеринбуржцев 14 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/20/20013697.shtml?updated
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Рай Влут
9
1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

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Дмитрий Баринов

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