«Динамо» в большинстве обыграло «Ахмат», бело-голубые сократили отставание от «Краснодара» до 1 очка

«Динамо» в большинстве победило «Ахмат» в матче РПЛ

«Динамо» дома победило «Ахмат» в матче 20-го тура РПЛ — 2:0.

На 39-й минуте бело-голубые вышли вперед благодаря голу Луиса Чавеса, который дальним ударом поразил ворота Георгия Шелии.

Грозненцы остались в меньшинстве в конце первого тайма — вторую желтую карточку за симуляцию получил Евгений Харин.

На 62-й минуте преимущество «Динамо» удвоил Константин Тюкавин.

«Динамо» (38 очков) одержало вторую победу после возобновления чемпионата и сократило отставание от «Краснодара» (39), занимающего вторую строчку в турнирной таблице. Первое место занимает «Зенит» (40).

«Ахмат» (20) идет 12-м в РПЛ.