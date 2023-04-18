Булыкин: «Зенит» уже практически чемпион. Интереснее выглядит борьба за второе место»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что вопрос с чемпионом РПЛ сезона-2022/23 уже почти решен.

«Зенит» уже практически чемпион. Если питерцы обыграют «Динамо», то их уже никто не догонит. Гораздо интереснее выглядит борьба за второе место. Еще будет интересно наблюдать за тем, что происходит внизу турнирной таблицы — кто вылетит, а кто останется», — приводит «Чемпионат» слова Булыкина.

После 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Ростов» находится на второй строчке (46 очков). «Спартак» идет третьим (45 очков).