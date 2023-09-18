Борис Игнатьев об аргентинском полузащитнике «Оренбурга» Вере: «Я им просто восторгаюсь!»

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «СЭ» оценил выездную победу «Оренбурга» над «Локомотивом» (2:0) в 8-м туре РПЛ.

— Что случилось с «Локо»?

— Тут надо отдать должное «Оренбургу», который здорово выстроил командную игру. Перекрыл сопернику все! Не было видно ни Дзюбы, ни Пиняева, ни Глушенкова, ни Миранчука. А именно от них и исходит креатив. Других же козырей у «Локомотива» не нашлось.

— Сегодняшний «Оренбург» и месячной давности, при Иржи Ярошике, — небо и земля?

— Конечно. Сейчас «Оренбург» — команда управляемая. Как и в прошлом сезоне, когда тренером был Личка. Со стороны трудно понять, что не получилось у Ярошика, но загадочный испанец Деограсия моментально навел порядок. Мы снова видим быструю, агрессивную игру. В центре поля все завязано на Вере.

— Мастерюга?

— Да я им просто восторгаюсь! Техникой, нестандартными ходами, при этом и бойцовские качества есть. Такие футболисты украшают наш чемпионат.

Лукас Вера выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 26-летний хавбек забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 7 матчах за команду.