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26 октября, 22:31

Хусаинов полагает, что офсайдные линии облегчат работу судьям

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов поделился мнением о возможном внедрении с декабря в систему видеопомощи арбитрам (VAR) офсайдных линий на матчах РПЛ.

«Если подходить к этому исключительно как к технологическому моменту, то это решение определенно облегчит жизнь футбольным судьям. Но другим вопросом здесь является человеческий фактор. Необходимо изменить саму систему отбора, в которой существуют понятия «свой» и «чужой», и опереться на советскую систему подготовки. Какие коммуникации сейчас могут быть между арбитрами, если порой знакомство некоторых происходит лишь в раздевалке накануне матча?», — приводит слова Хусаинова RT.

Сезон-2022/23 и начало сезона-2023/24 в чемпионате России прошли без использования офсайдных линий для ВАР. До этого технологию предоставляла британская компания Hawk-Eye Innovations, соглашение с ней завершилось летом 2022 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1222390-husainov-ofsaid-linii-sudi
Футбол
РПЛ
Сергей Хусаинов
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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 - : -
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 - : -
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