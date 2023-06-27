Булыкин предложил сделать бонусную систему при выплате зарплат футболистам
Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и других клубов Дмитрий Булыкин высказался о зарплатах футболистов.
«Все знают, что сейчас у футболистов раздутые зарплаты. Никто не борется, потому что, всем выгодно кроме тех, кто переживает за футбол. Поэтому, я считаю, что нужно сделать бонусную систему и тогда будет не выгодно платить такие зарплаты. А выгодно будет тем, чтобы меньше тратить на футбол. Обычно футболист стоит столько сколько за него дают», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.
Президент ФИФА Джанни Инфантино говорил о возможности введения лимита зарплат в футболе в марте, эта тема также находится в поле зрения руководящего органа европейского футбола.
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|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
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8
|Локомотив
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|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
|0
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11
|Урал
|0
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
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16
|Балтика
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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