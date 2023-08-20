Булыкин положительно оценил влияние Дзюбы на игру «Локомотива»
Бывший нападающий столичного «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил влияние форварда Артема Дзюбы на игру железнодорожников.
«Можно ли назвать «Локомотив» с Дзюбой и без Дзюбы двумя разными командами? Да. Естественно, если есть высокорослый нападающий впереди, он будет бороться, а его партнеры будут стараться использовать его сильные качества. Будут подачи с фланга, будут забросы на него, а на контратаках можно использовать только передачи вперед. Конечно, лучше, когда команда может играть и так, и так, использовать разные тактики и перестраиваться по ходу игры, но я считаю, что всегда необходим на поле высокорослый форвард. Как минимум для того, чтобы принимать мячи и давать возможность выбегать партнерам в контратаки, замыкая при этом передачи с фланга», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».
Ранее 34-летнего форварда условно дисквалифицировали на два матча из-за угроз в адрес журналиста после матча с «Крыльями Советов» (1:1) в 4-м туре. Дзюба пропускал игру с «Краснодаром» из-за повреждения.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
10
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
11
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
12
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
13
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0