Булыкин не видит фаворита в матче между ЦСКА и «Краснодаром»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». Встреча состоится 29 октября в Москве.

«Честно говоря, нет фаворита. Две команды очень хорошие и борются за очки. Я думаю, что тут без явного фаворита. Можно ли говорить об отставке главного тренера ЦСКА в случае возможного поражения? Нет, я думаю, что этого не будет. Все команды сейчас нормально идут, поэтому вряд ли. Может ли победная серия «Краснодара» оказывать психологическое давление на игроков южного клуба? Конечно, это давит и дает стимул для других команд. Поэтому становится сложнее удержаться наверху. Я думаю, что в этой игре им будет очень сложно. В плане психологии у ЦСКА больше шансов. Но все будет решаться на футбольном поле», — приводит слова Булыкина «Спорт День за Днем».

После 12 туров ЦСКА с 18 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-синие на своем поле примут «Краснодар». Игра пройдет в воскресенье, 29 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.