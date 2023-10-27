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27 октября, 19:15

Щербаченко: «А за что огульно критиковать Федотова?! Он выжимает из этого ЦСКА максимум!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский тренер Федор Щербаченко специально для «СЭ» анализирует ситуацию в ЦСКА, которому в 13-м туре РПЛ предстоит сыграть с лидером чемпионата «Краснодаром».

— В последнее время я с удивлением читаю в интернете критические комментарии в адрес главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Мол, после серебра в чемпионате и победы в Кубке России в прошлом сезоне армейцы под руководством этого специалиста валятся...

На мой взгляд, Федотов уже зарекомендовал себя системным, квалифицированным, современным специалистом. Его команды практически никогда не играют от глухой обороны и не ставят «автобусы». Нет. Они играют в футбол — как в быструю, так и в позиционную атаку. При нем футболисты прогрессируют. Так, например, «Сочи» и «Оренбург» поставляли игроков в более статусные команды нашего чемпионата. Да и из ЦСКА тот же Зайнутдинов недавно уехал в «Бешикташ».

Так что же происходит с ЦСКА в этом сезоне? Правы ли, например, Селюк, Масалитин, Пономарев, которые критикуют армейцев и его тренера?

Хотя по Селюку все в принципе понятно. Дмитрий злится и ругает Федотова, потому что его футболисты, клиенты не заиграли в «Сочи». Отсюда и такая реакция в СМИ. Не хочу никого обидеть, но, считаю, надо все-таки глубже анализировать происходящее в РПЛ и в ЦСКА, в частности.

Не стоит ли сейчас объективно разобраться в ситуации?

Первая причина не самых удачных результатов красно-синих — сжатые сроки подготовки к сезону. Объясню. 11 июня ЦСКА победил «Краснодар» в финале Кубка России. А матч за Суперкубок против «Зенита» состоялся уже 15 июля.

Насколько мне известно, российские футболисты армейцев и сербы начали подготовку к новому сезона 26 июня, а бразильцы и сборники приступили к тренировкам в команде только в начале июля. То есть ребята толком не отдыхали. За неделю подойти в хорошем состоянии к новому сезону нереально. Все были в разной степени готовности. Отсюда и такая рваная игра армейцев в первой трети чемпионата.

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Но даже не это самое страшное. Кучаев и Обляков к моменту выхода из отпуска еще не залечили до конца травмы, не могли заниматься с остальными. Мойзес приехал с повреждением. Медину уже решили продавать, выставили на трансфер. По Карраскалю также велись переговоры. Мойзес без особой подготовки вышел играть против «Зенита», после чего у него вновь начались проблемы.

Дивеев отыграл тайм с «Зенитом», но в перерыве его заменили — дала о себе знать старая травма, болячка. Игорь до сих пор лечится. Обляков пропустил из-за повреждения три тура.

В итоге москвичи продали Медину, Карраскаля и Зайнутдинова. Приобрели Давилу, Келвена и Файзуллаева, но им с ходу пришлось вписыватсья в игру команды. Это всегда очень тяжело.

Некоторые специалисты сейчас говорят: раз ЦСКА был не слишком активен на трансферном рынке, пусть делает ставку на молодежь. Но тренеры, насколько я понимаю, никого и не зажимают, всем дают шансы. По количеству молодых футболистов, которых Федотов с помощниками задействовали уже в этом сезоне, ЦСКА делит первое место с «Ростовом» — по восемь человек!

Но каков результат? В двух кубковых играх против «Факела» ставка была сделана именно на молодежь. В обеих встречах армейцы уступили... И это не камень в огород ребят. Нет. В таком возрасте тяжело еще показывать стабильный футбол. Это удается единицам. А короткая скамейка, безусловно, сказывалась.

Известный факт: к последнему матчу против «Рубина» ЦСКА вообще готовился вдевятером! Давила и Мендес вернулись из сборной поздно. Игроки провели в самолете в общей сложности больше 30 часов!

Из-за кадровых проблем мне даже сложно предположить, как будет выглядеть заявка ЦСКА на матч с «Краснодаром». Мухин, к сожалению, получил тяжелую травму, у Роши перебор карточек... Кто сыграет в центре обороны? Набабкин только-только приступил к тренировкам, Давиле надо набирать форму. Есть молодой Агапов, но он, к сожалению, пока еще подвержен травмам. Похоже, на предстоящий поединок с краснодарцами армейцы смогут заявить 16-17 человек... Не больше!

Обойма очень маленькая, меньше, чем в прошлом сезоне... Это огромная нагрузка на футболистов, которые играют без замен. Кто-то за календарный год провел во всех турнирах 40 матчей и больше.

Ситуация тяжелая. Но мы ни разу не слышали от Федотова каких-то жалоб на жизнь! Это пример для подражания. Тренер просто качественно работает, пытается что-то придумать в сложных условиях. Не надо его критиковать. Давайте объективнее смотреть на вещи.

Меня и многих моих коллег коробит то, что ЦСКА и их тренера сейчас ругают просто огульно, не оперируя никакими фактами! Федотов не заслуживает такого к себе отношения. Он и его помощники выжимают практически максимум из этой команды, — сказал Щербаченко «СЭ».

Матч 13-го тура ЦСКА — «Краснодар» пройдет в Москве 29 октября.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Федор Щербаченко
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«Зенит» — «Ахмат»: время начала и трансляция матча РПЛ

Булыкин не видит фаворита в матче между ЦСКА и «Краснодаром»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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Рубин – Балтика
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 - : -
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Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
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