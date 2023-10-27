Щербаченко: «А за что огульно критиковать Федотова?! Он выжимает из этого ЦСКА максимум!»
Российский тренер Федор Щербаченко специально для «СЭ» анализирует ситуацию в ЦСКА, которому в 13-м туре РПЛ предстоит сыграть с лидером чемпионата «Краснодаром».
— В последнее время я с удивлением читаю в интернете критические комментарии в адрес главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Мол, после серебра в чемпионате и победы в Кубке России в прошлом сезоне армейцы под руководством этого специалиста валятся...
На мой взгляд, Федотов уже зарекомендовал себя системным, квалифицированным, современным специалистом. Его команды практически никогда не играют от глухой обороны и не ставят «автобусы». Нет. Они играют в футбол — как в быструю, так и в позиционную атаку. При нем футболисты прогрессируют. Так, например, «Сочи» и «Оренбург» поставляли игроков в более статусные команды нашего чемпионата. Да и из ЦСКА тот же Зайнутдинов недавно уехал в «Бешикташ».
Так что же происходит с ЦСКА в этом сезоне? Правы ли, например, Селюк, Масалитин, Пономарев, которые критикуют армейцев и его тренера?
Хотя по Селюку все в принципе понятно. Дмитрий злится и ругает Федотова, потому что его футболисты, клиенты не заиграли в «Сочи». Отсюда и такая реакция в СМИ. Не хочу никого обидеть, но, считаю, надо все-таки глубже анализировать происходящее в РПЛ и в ЦСКА, в частности.
Не стоит ли сейчас объективно разобраться в ситуации?
Первая причина не самых удачных результатов красно-синих — сжатые сроки подготовки к сезону. Объясню. 11 июня ЦСКА победил «Краснодар» в финале Кубка России. А матч за Суперкубок против «Зенита» состоялся уже 15 июля.
Насколько мне известно, российские футболисты армейцев и сербы начали подготовку к новому сезона 26 июня, а бразильцы и сборники приступили к тренировкам в команде только в начале июля. То есть ребята толком не отдыхали. За неделю подойти в хорошем состоянии к новому сезону нереально. Все были в разной степени готовности. Отсюда и такая рваная игра армейцев в первой трети чемпионата.
Но даже не это самое страшное. Кучаев и Обляков к моменту выхода из отпуска еще не залечили до конца травмы, не могли заниматься с остальными. Мойзес приехал с повреждением. Медину уже решили продавать, выставили на трансфер. По Карраскалю также велись переговоры. Мойзес без особой подготовки вышел играть против «Зенита», после чего у него вновь начались проблемы.
Дивеев отыграл тайм с «Зенитом», но в перерыве его заменили — дала о себе знать старая травма, болячка. Игорь до сих пор лечится. Обляков пропустил из-за повреждения три тура.
В итоге москвичи продали Медину, Карраскаля и Зайнутдинова. Приобрели Давилу, Келвена и Файзуллаева, но им с ходу пришлось вписыватсья в игру команды. Это всегда очень тяжело.
Некоторые специалисты сейчас говорят: раз ЦСКА был не слишком активен на трансферном рынке, пусть делает ставку на молодежь. Но тренеры, насколько я понимаю, никого и не зажимают, всем дают шансы. По количеству молодых футболистов, которых Федотов с помощниками задействовали уже в этом сезоне, ЦСКА делит первое место с «Ростовом» — по восемь человек!
Но каков результат? В двух кубковых играх против «Факела» ставка была сделана именно на молодежь. В обеих встречах армейцы уступили... И это не камень в огород ребят. Нет. В таком возрасте тяжело еще показывать стабильный футбол. Это удается единицам. А короткая скамейка, безусловно, сказывалась.
Известный факт: к последнему матчу против «Рубина» ЦСКА вообще готовился вдевятером! Давила и Мендес вернулись из сборной поздно. Игроки провели в самолете в общей сложности больше 30 часов!
Из-за кадровых проблем мне даже сложно предположить, как будет выглядеть заявка ЦСКА на матч с «Краснодаром». Мухин, к сожалению, получил тяжелую травму, у Роши перебор карточек... Кто сыграет в центре обороны? Набабкин только-только приступил к тренировкам, Давиле надо набирать форму. Есть молодой Агапов, но он, к сожалению, пока еще подвержен травмам. Похоже, на предстоящий поединок с краснодарцами армейцы смогут заявить 16-17 человек... Не больше!
Обойма очень маленькая, меньше, чем в прошлом сезоне... Это огромная нагрузка на футболистов, которые играют без замен. Кто-то за календарный год провел во всех турнирах 40 матчей и больше.
Ситуация тяжелая. Но мы ни разу не слышали от Федотова каких-то жалоб на жизнь! Это пример для подражания. Тренер просто качественно работает, пытается что-то придумать в сложных условиях. Не надо его критиковать. Давайте объективнее смотреть на вещи.
Меня и многих моих коллег коробит то, что ЦСКА и их тренера сейчас ругают просто огульно, не оперируя никакими фактами! Федотов не заслуживает такого к себе отношения. Он и его помощники выжимают практически максимум из этой команды, — сказал Щербаченко «СЭ».
Матч 13-го тура ЦСКА — «Краснодар» пройдет в Москве 29 октября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1