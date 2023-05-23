Булыкин: «Связка Смолова и Тюкавина перспективная. Опыт и молодость может много принести «Динамо»

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал, что ему нравится связка Константина Тюкавина и Федора Смолова в атаке московского клуба.

«Мне всегда нравится игра и в два форварда, и в три. Как я ранее говорил, для меня связка Смолова и Тюкавина перспективная. Опыт и молодость может много принести «Динамо», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Булыкина.

В текущем сезоне 33-летний Смолов провел 23 матча за «Динамо» в РПЛ, отметился 9 голами и 4 результативными передачами. На счету 20-летнего Тюкавина 9 забитых мячей и 7 голевых передач в 26 играх чемпионата России.

На данный момент бело-голубые занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков.