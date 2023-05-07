Булыкин: «Микроклимат в раздевалке «Динамо» точно не тот, что способствует хорошей игре»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин после победы команды в 26-м туре РПЛ над «Химками (1:0) поделился мнением об атмосфере в московском клубе.

«В матче «Химки» — «Динамо» была равная борьба до 95-й минуты, а потом решил эпизод с пенальти. Индивидуальное мастерство Тюкавина позволило перевести этот матч из ничьей в победу. Конечно, удаление «Химок» должно давать значительное преимущество, но до 95-й минуты оно не дало «Динамо» никаких результатов.

Микроклимат в раздевалке «Динамо» точно не тот, что способствует хорошей игре. Весь сор должен оставаться в избе. Шунин болеет за результат и пытается подстегнуть команду. Понятно, что он нервничает. «Динамо» провалило выступление в Кубке России и юбилейную игру. Нужно не провалить хотя бы остаток сезона», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

«Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Химки» располагаются на 15-й строчке — 17 очков.

В следующем туре «Динамо» дома сыграет с «Ахматом» 14 мая. «Химки» примут «Спартак» на день раньше.