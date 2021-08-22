Будущий новичок «Локомотива» Бека-Бека приехал на матч с «Краснодаром»
Полузащитник Алексис Бека-Бека, будущий новичок «Локомотива», приехал на стадион в Черкизове на матч железнодорожников в 5-м туре Тинькофф РПЛ против «Краснодара».
«Очень счастлив быть здесь! Все отлично», — сказал футболист.
20 августа 20-летний француз прилетел в Москву. По данным «СЭ», за полузащитника «Локо» заплатить в общей сложности за 7 миллионов евро плюс бонусы. Клуб будет платить игроку около 800 тысяч евро в год. Контракт будет рассчитан на пять лет.
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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