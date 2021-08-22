Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович оценил перспективы команды в нынешнем сезоне.

— Как оцените работу Плутника?

— Я считаю, что порядок наведен. Вторая половина прошлого сезона была просто отличной. Подготовка к этому сезону тоже прошла хорошо. Руководство команды имеет конкретные цели и понимает, как их можно достичь. Александр Плутник и Владимир Леонченко знают, что делают.

— А что значит конкретные цели? Победа в Лиге чемпионов?

— Победа в Лиге чемпионов — это мечта для нас. Сначала надо выиграть чемпионат. Лига чемпионов — это мечта каждого серьезного клуба.

— За 60-70 лет «Локомотив» может выиграть Лигу чемпионов?

— У меня была мечта, что чемпионат мира пройдет в России. Она осуществилась. Почему нет? Все возможно.