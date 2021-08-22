Аркадий Дворкович — о целях «Локомотива»: «Лига чемпионов — это мечта каждого серьезного клуба»
Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович оценил перспективы команды в нынешнем сезоне.
— Как оцените работу Плутника?
— Я считаю, что порядок наведен. Вторая половина прошлого сезона была просто отличной. Подготовка к этому сезону тоже прошла хорошо. Руководство команды имеет конкретные цели и понимает, как их можно достичь. Александр Плутник и Владимир Леонченко знают, что делают.
— А что значит конкретные цели? Победа в Лиге чемпионов?
— Победа в Лиге чемпионов — это мечта для нас. Сначала надо выиграть чемпионат. Лига чемпионов — это мечта каждого серьезного клуба.
— За 60-70 лет «Локомотив» может выиграть Лигу чемпионов?
— У меня была мечта, что чемпионат мира пройдет в России. Она осуществилась. Почему нет? Все возможно.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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