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«Буду смотреть по ящику, закидывая за щеку!» Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов рассказал, как смотрит матч со «Спартаком»

30 июня 2020, 20:55
Сергей Чепчугов. Фото instagram.com
Сергей Чепчугов. Фото instagram.com
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов опубликовал новый пост во время матча 25-го тура РПЛ красно-синих со «Спартаком». Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

«На футбол билета нет! Приготовлю себе омлет, буду смотреть по ящику, закидывая за щеку!» — написал в Instagram Чепчугов.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками. «Спартак» — 6-я строчка и 32 балла.

ЦСКА — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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