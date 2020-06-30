«Буду смотреть по ящику, закидывая за щеку!» Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов рассказал, как смотрит матч со «Спартаком»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов опубликовал новый пост во время матча 25-го тура РПЛ красно-синих со «Спартаком». Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

«На футбол билета нет! Приготовлю себе омлет, буду смотреть по ящику, закидывая за щеку!» — написал в Instagram Чепчугов.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками. «Спартак» — 6-я строчка и 32 балла.