«Будем следить за ним краем глаза». Тренер «Динамо» Шварц — о Филиппе
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что не упустит из виду нападающего Максимилиана Филиппа, который ушел в аренду в «Вольфсбург».
— Будете держать в уме, что через год вернется Филипп?
— Сейчас совершенно не до этого. Конечно, будем следить за ним краем глаза, но это дело будущего.
Филипп подписал контракт с «Динамо» в августе 2019 года. С того момента игрок провел 29 матчей и забил девять голов. (Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.