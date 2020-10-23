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«Будем следить за ним краем глаза». Тренер «Динамо» Шварц — о Филиппе

18:15
Максимилиан Филлипп. Фото ФК «Динамо».
Максимилиан Филлипп. Фото ФК «Динамо».
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что не упустит из виду нападающего Максимилиана Филиппа, который ушел в аренду в «Вольфсбург».

— Будете держать в уме, что через год вернется Филипп?

— Сейчас совершенно не до этого. Конечно, будем следить за ним краем глаза, но это дело будущего.

Филипп подписал контракт с «Динамо» в августе 2019 года. С того момента игрок провел 29 матчей и забил девять голов. (Константин Алексеев)

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