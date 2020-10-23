Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что не упустит из виду нападающего Максимилиана Филиппа, который ушел в аренду в «Вольфсбург».

— Будете держать в уме, что через год вернется Филипп?

— Сейчас совершенно не до этого. Конечно, будем следить за ним краем глаза, но это дело будущего.

Филипп подписал контракт с «Динамо» в августе 2019 года. С того момента игрок провел 29 матчей и забил девять голов. (Константин Алексеев)