«Будем раcсчитывать на позиции от 10 до 12 места» Министр спорта Подмосковья о задачах «Химок» в РПЛ
Министр спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о задачах клуба на текущий сезон.
— Мы прогрессируем от игры к игре, виден характер команды, — заявил «СЭ» Терюшков. — Задачи, которые есть на сезон, теперь более ощутимы, более реальны. Ребята сегодня показали феноменальный футбол. «Рубин» ничего не смог нам противопоставить. У казанцев были один-два опасных момента, но у нас их гораздо больше. И ударов у нас гораздо больше. Теперь готовимся к «Уфе».
— Задача на сезон — остаться в РПЛ?
— Даже не остаться, а закрепиться — 12 место. Будем рассчитывать на позиции от 10 до 12 места. (Севастиан Терлецкий)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.