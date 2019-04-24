"Локомотив" объявил состав на матч 25-го тура премьер-лиги против "Ростова". С первых минут встречу начнут хавбеки Алексей Миранчук и Антон Миранчук.

Состав "Локо": Гильерме, Кверквелия, Рыбус, Хеведес, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Фарфан.

Запасные: Коченков, Медведев, Лысов, Лапшов, Коломейцев, Фернандеш, Куликов, Кварацхелия, Смолов, Эдер.

"Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка.

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