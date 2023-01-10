Братья Березуцкие, Кержаков, Игнашевич и Мусаев стали обладателями тренерской лицензии Pro

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В Российском футбольном союзе прошло вручение тренерских лицензий категории Pro специалистам, проходившим обучение с 2020 года.

Ее обладателями стали братья Березуцкие, Спартак Гогниев, Александр Кержаков, Сергей Игнашевич, Сергей Корниленко, Олег Яровинский, Мурад Мусаев.

Лицензия Pro позволяет занимать высшие тренерские и управленческие должности в любой стране мира.