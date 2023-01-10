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Гогниев: «Чистка в «Химках»? Оставьте меня, елки-палки»

Гогниев резко ответил на вопрос об уходе Глушакова из «Химок»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал, что думает о ситуации в команде, и не стал отвечать на вопрос об уходе полузащитника Дениса Глушакова.

«Чистка в «Химках»? Оставьте меня, елки-палки. Я желаю им всего наилучшего. Как расставались с Глушаковым? Без комментариев», — сказал Гогниев.

9 января хавбек «Химок» Глушаков объявил об уходе из подмосковной команды.

Ранее 35-летний россиянин получил разрешение от клуба не ехать с командой на первый сбор в Турцию, который начался 15 декабря.

В текущем сезоне Глушаков провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 турах.

Денис Глушаков
ФК Химки
5
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 - : -
3.03 00:00
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Ростов – Локомотив
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