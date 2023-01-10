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Сегодня, 11:30

Агент Сафонов: «Глушаков пригодится почти любой команде РПЛ»

Агент Сафонов считает, что Глушаков мог бы пригодиться любой команде РПЛ
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Денис Глушаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Агент Алексей Сафонов не понимает, что творится в «Химках».

— Что происходит в «Химках»? Похоже, Гогниев решил избавиться от опытных игроков: Глушаков и Кухарчук не едут на очередной сбор команды.

— Думаю, просто «Химки» решили всех превзойти. Команда начала тренироваться в декабре, чтобы в середине января выйти на пик формы. А если серьезно, все это вызывает недоумение. И комплектование, и все прочее. Видимо, вокруг клуба крутится столько людей... Каждый своего пихает в состав. Как-то в шутку назвал происходящее в «Химках» сериалом «Осетинский пирог». Мне кажется, «Химки» составят пару «Торпедо» — на вылет.

— А где окажется Глушаков?

— Да Денис помог бы почти любой команде в РПЛ. Тому же «Локомотиву» пригодится. Возможно, Глушаков отправится куда-то в экзотическую страну. Мне кажется, он найдет себе новый клуб быстрее Дзюбы, так как менее конфликтный. Да, была эта история в «Спартаке», но сейчас уже многие признают, что она во многом надуманна. Это как в анекдоте: то ли он украл пальто, то ли у него украли. А в итоге человеку зарубили карьеру...

Полностью интервью Сафонова «СЭ» читайте здесь

Денис Глушаков
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
8
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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