«Братики ждут». Смолов показал, как пообщался по видеосвязи с Игнатьевым и Бариновым

Нападающий Федор Смолов, который провел вторую половину минувшего сезона на правах аренды в «Сельте», опубликовал новую сторис. 30-летний россиянин показал скриншот видеозвонка с игроками «Локомотива» Дмитрием Бариновым и Владиславом Игнатьевым.

«Братики ждут», — написал Смолов в Instagram.

Ранее стало известно, что форвард может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Контракт Смолова с «Локомотивом» действует до лета 2022 года.