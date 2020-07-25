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«Братики ждут». Смолов показал, как пообщался по видеосвязи с Игнатьевым и Бариновым

22:43
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий Федор Смолов, который провел вторую половину минувшего сезона на правах аренды в «Сельте», опубликовал новую сторис. 30-летний россиянин показал скриншот видеозвонка с игроками «Локомотива» Дмитрием Бариновым и Владиславом Игнатьевым.

«Братики ждут», — написал Смолов в Instagram.

Ранее стало известно, что форвард может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Контракт Смолова с «Локомотивом» действует до лета 2022 года.

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