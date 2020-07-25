«Братики ждут». Смолов показал, как пообщался по видеосвязи с Игнатьевым и Бариновым
22:43
Нападающий Федор Смолов, который провел вторую половину минувшего сезона на правах аренды в «Сельте», опубликовал новую сторис. 30-летний россиянин показал скриншот видеозвонка с игроками «Локомотива» Дмитрием Бариновым и Владиславом Игнатьевым.
«Братики ждут», — написал Смолов в Instagram.
Ранее стало известно, что форвард может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Контракт Смолова с «Локомотивом» действует до лета 2022 года.
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...