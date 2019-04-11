Братьев Кокориных и Мамаева доставили в Пресненский суд. Сегодня очередное заседание

11 апреля. Москва. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев доставлены на заседание в Пресненском суде Москвы.

Нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева доставили на очередное заседание в Пресненский суд в Москве.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. 9 и 10 апреля выступили свидетели по данному делу.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Счет компании Кокорина и Мамаева составил 264 000 рублей. Как прошло судебное заседание