«Брат, не лайкать». Глушаков отреагировал на приход Тедеско в «Спартак», обратившись к Ещенко
20:16
Полузащитник «Ахмата» и бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков в своем Instagram опубликовал фото мем, посвященный назначению Доменико Тедеско на должность главного тренера красно-белых.
Сегодня, 14 октября, «Спартак» официально представил нового главного тренера Тедеско.
32-летний Глушаков пошутил над тем, что 35-летний защитник «Спартака» Андрей Ещенко старше Тедеско, которому 34 года. Хавбек грозненцев также напомнил Андрею историю про лайки под постами с критикой бывшего главного тренера москвичей Массимо Карреры.
— Брат, категория А. Брат, не лайкать! — написал Глушаков в Instagram.
Ещенко и Глушаков имеют тренерскую категорию А.
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