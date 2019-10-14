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«Брат, не лайкать». Глушаков отреагировал на приход Тедеско в «Спартак», обратившись к Ещенко

20:16
Денис Глушаков напомнил Андрею Ещенко об истории с лайками. Фото instagram.com
Денис Глушаков напомнил Андрею Ещенко об истории с лайками. Фото instagram.com
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Полузащитник «Ахмата» и бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков в своем Instagram опубликовал фото мем, посвященный назначению Доменико Тедеско на должность главного тренера красно-белых.

Сегодня, 14 октября, «Спартак» официально представил нового главного тренера Тедеско.

32-летний Глушаков пошутил над тем, что 35-летний защитник «Спартака» Андрей Ещенко старше Тедеско, которому 34 года. Хавбек грозненцев также напомнил Андрею историю про лайки под постами с критикой бывшего главного тренера москвичей Массимо Карреры.

— Брат, категория А. Брат, не лайкать! — написал Глушаков в Instagram.

Ещенко и Глушаков имеют тренерскую категорию А.

Тедеско в «Спартаке». Что об этом надо знать

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер




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