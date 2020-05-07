Брат Леонида Федуна назвал его состояние «терпимым»

Андрей Федун, брат владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал о его состоянии. Ранее у владельца красно-белых был диагностирован коронавирус.

«Чувствует он себя, слава богу, более-менее терпимо, — цитирует Андрея Федуна ТАСС. -Будет лежать, как положено, по медицинским показаниям. Я бы хотел сказать спасибо врачам, которые умеют лечить эту пакость, и чтобы люди помнили, что болеют все. Стандартное лечение — две недели. Если все будет по плану, то он выйдет через это время».

До этого «Спартак» сообщил о госпитализации 64-летнего Федуна.

На 7 мая в России выявлен 11 231 случай заболевания коронавирусной инфекцией, погибло 88 человека, выздоровело 2 476. Общее число заболевших в России составило 177 160 человек, 1 625 умерло, 23 803 выздоровело. Таким образом, Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом, обогнав Германию (168 162) и Францию (174 191). Самый большой прирост заболевших выявлен в Москве (+6 703).