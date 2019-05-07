Экс-полузащитник "Москвы" Бранислав Крунич отметил характер своего бывшего одноклубника Сергея Семака. В этом сезоне россиянин в качестве главного тренера стал чемпионом России с "Зенитом"​.

– Сергей Семак всегда обладал лидерскими качествами, – цитируют "Известия" Крунича. – Он хорошо понимает футбол. Еще в игровые годы было ясно, что Сергей способен стать хорошим тренером. В командах, за которые он выступал, Семак всегда был капитаном. Он умел создавать отличную атмосферу в коллективах как на поле, так и за его пределами. Когда он играл за "Москву", мы неплохо выступали в премьер-лиге. Потом Семак перешел в "Рубин", с которым тут же выиграл чемпионат. Затем он сделал то же самое в "Зените", а еще взял бронзу со сборной России на Евро-2008. У него характер победителя.

Уверен, что у Семака светлое будущее. Если он в таком молодом возрасте уже выиграл РПЛ, это о многом говорит. Думаю, ему пока рано уходить работать в сборную, как и уезжать и пробовать себя в зарубежном чемпионате. Считаю, он способен еще очень многое дать клубному российскому футболу. А уже через несколько лет Семак мог бы поехать покорять один из европейских чемпионатов. Раньше иностранные тренеры приезжали работать в Россию, теперь эта тенденция меняется. Сергей может стать одним из тех, кто откроет потенциал наших специалистов в Европе.