Бранислав Иванович: "Матч с "Краснодаром" будет за 6 очков"

Капитан "Зенита" Бранислав Иванович после победы над "Анжи" в матче 23-го тура чемпионата России(5:0) отметил важность следующей игры петербуржцев в рамках российской премьер-лиги против "Краснодара".

– Наверняка знали, что конкуренты потеряли очки. Мысль о том, что можно увеличить отрыв, помогала или мешала? – вопрос Ивановичу.

– Был такой же момент, когда играли с "Рубином" дома – и мы проиграли. Сегодня победили, и это хорошо психологически, что есть отрыв, но это ничего значит. Следующая игра с "Краснодаром" – и она стоит шесть очков. Сегодня набрали три – и продолжаем дальше. (Артем Рябовол)

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