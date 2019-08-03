Божович заявил, что "Крыльям" очень важно выиграть в матче с "Локо"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович перед матчем 4-го тура чемпионата России с "Локомотивом" поделился ожиданиями от игры. Встреча пройдет 3 августа, начало – в 16.30 (мск).

– Насколько готов Чернов? Не рискованное ли решение?

– Чернов? Он тренировался с ЦСКА нормально, играл на турнире в Австрии, физически хорошо себя чувствует. Думаю, что риска никакого нет, - сказал Божович в эфире канала "Матч премьер".

– Чем обусловлены другие перестановки?

– Сегодня нам очень важно выиграть, потому поставили Канунникова, который восстановился, готов играть на 100 процентов и может усилить игру.

– У "Крыльев" большая группа новичков, которая уже активно в составе. Сильно это влияет на игру?

– Сыгранность важна, но самое главное – это желание и борьба. Когда это есть, несыгранность не имеет большого значения.

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