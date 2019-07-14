Божович назвал заслуженной победу "Крыльев" над ЦСКА

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после победы над ЦСКА в матче 1-го тура премьер-лиги (2:0) заявил, что его команда заслужила такой результат.

- Слава богу, что мы смогли победить, - приводит слова Божовича официальный сайт "Крыльев". - ЦСКА лучше владел мячом, а моменты острее были у нас. В первом тайме у нас были хорошие подходы, но мы не забили. Во второй половине "Крылья" хорошо оборонялись, смогли забить, бились до конца.

Мы одержали заслуженную победу. Явных моментов у ЦСКА в этом матче не было. Ребята молодцы. Я раз за наших болельщиков, поздравляю их с победой. Надеюсь, что дальше мы продолжим в том же духе.

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