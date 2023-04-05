Божин — о своем отстранении после матча со «Спартаком»: «Видимо, кому-то это надо было»

Защитник «Факела» Сергей Божин высказался о своем отстранении за оскорбления судей на старте чемпионата России сезона-2022/23.

«Не сказать, что я плохо относился к судьям. Там был эмоциональный момент, который попал на камеру. Вы еще не знаете, что я потом говорил. (Смеется). Если честно, вызывает удивление, что на такое обращают внимание: в сеть попало видео, это же не официальные комментарии. Я с судьями общаюсь нормально. Никогда лишнего или обидного им не говорю», — приводит «РБ Спорт» слова Божина.

Также он отметил, что ему было обидно за то, что его отстранили.

«Понятное дело, что обидно. Но насколько я знаю, судья не подавал никаких исков, не делал запросов, чтобы меня оштрафовали. Видимо, кому-то это надо было. Есть люди. Основной игрок — естественно, кто-то хочет, чтобы ты пропустил следующий матч. Я так предполагаю, фактов у меня нет. Сейчас ситуация уже прошла, я ее отпустил. Поговорил с некоторыми людьми, сказали: «Прошло и прошло». Просто, если бы запись не попала в сеть, ничего бы не было», — добавил футболист.

Божин был отстранен 2 сентября 2022 года на две игры за свои высказывания после матча 7-го тура РПЛ против «Спартака» (1:4). Уходя в раздевалку, в подтрибунном помещении защитник нецензурно выразился в адрес судей. Этот момент попал за видео, которое было опубликовано в социальных сетях.