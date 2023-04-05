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Судейство

Сегодня, 14:06

Иванов — главный арбитр дерби «Спартак» — «Динамо», Кукуян рассудит матч «Локомотив» — «Зенит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сергей Иванов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 21-го тура РПЛ. Игры этого тура пройдут с 8 по 10 апреля.

8 апреля (суббота)

«Торпедо» — «Факел»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Андрей Бутенко.

«Ахмат» — «Урал»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Александр Гончар.

«Спартак» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Николай Богач; инспектор — Юрий Чеботарев.

9 апреля (воскресенье)

«Сочи» — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Рустам Мухтаров; инспектор — Александр Гвардис.

ЦСКА — «Химки»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья — Артем Чистяков; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Краснодар» — «Пари НН»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Дмитрий Семенов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Александр Колобаев.

«Локомотив» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Алексей Тюмин.

10 апреля (понедельник)

«Оренбург» — «Ростов»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Андрей Веретешкин; инспектор — Сергей Зуев.

РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Павел Кукуян
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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