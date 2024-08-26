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Сегодня, 08:30

Боярский — о Соболеве в «Зените»: «Я обеими руками за!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью «СЭ» рассказал, что думает о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в питерский клуб.

— По-прежнему много разговоров о потенциальном трансфере Александра Соболева в «Зенит». Как вы к этому относитесь?

— Я обеими руками за! Это очень хороший игрок. У них есть что-то общее с Сергеевым. Тем не менее это сильный, выносливый и молодой нападающий. К тому же не бразилец, что важно.

— Не смущает ли вас его бэкграунд: поведение, отстранение от тренировок в «Спартаке»?

— Я думаю, что это все внутренняя ситуация, которая никак не отображается на общем состоянии команды. Личные проблемы — пускай они сами их решают.

В июле 27-летний Соболев был отстранен от работы с основной командой «Спартака». Сообщалось, что футболист может перейти в «Зенит».

Полностью интервью Михаила Боярского читайте на сайте «СЭ»

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Михаил Боярский
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 3 : 1
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 0 : 1
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 3 : 2
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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