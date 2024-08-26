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Сегодня, 08:45

Боярский — о кричалке про «Зенит»: «Если уж позор занимает первое место, то их команды еще хуже!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью «СЭ» отреагировал на скандирование болельщиками клубов РПЛ кричалки «Зенит» — позор российского футбола».

— Когда вы в последний раз были на стадионе?

— Сейчас довольно редко бываю на футболе. Если матчи не накладываются на спектакли, то, конечно, стремлюсь попасть на трибуну. Например, был на предыдущих турах. Но в последнее время не ходил — вы же знаете, что я все-таки любитель «Петровского»... При всем уважении к современной «Газпром-Арене» душой я остался на старом стадионе. Да, хорошая акустика, замечательные предматчевые шоу — все красиво. Но для меня это как играть в бильярд на километровом поле... «Петровский» был более домашним и уютным стадионом. Самые трогательные воспоминания у меня именно от этой арены.

— Болельщики «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и других клубов РПЛ часто скандируют: «Зенит» — позор российского футбола". У вас есть объяснение почему?

— Конечно. От зависти, вот и все! Это их личное дело. Пусть делают что угодно. Кричать — одно, а смотреть на табло — другое.

— Зависть от результатов?

— Никакого спортивного азарта здесь нет. Есть только чисто личные завистливые и корыстные интересы. Если «Зенит» — позор нашего футбола, то на каком месте находятся их команды? Ниже позора? Если уж позор занимает первое место, то их команды еще хуже! Пускай они об этом задумаются.

«Зенит» выигрывал чемпионат России в шести последних сезонах.

 

Полностью интервью Михаила Боярского читайте на сайте «СЭ»

ФК Зенит
Михаил Боярский
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 3 : 1
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 0 : 1
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 3 : 2
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 7
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Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Бителло

Динамо

 4
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
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