Борис Ротенберг заявил, что Нобоа останется в «Сочи»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Кристиана Нобоа.

«Останется ли Нобоа в «Сочи»? Да, он в клубе!» — сказал Ротенберг «СЭ».

Ранее сообщалось, что Нобоа в это трансферное окно может вернуться в эквадорский «Эмелек», воспитанником которого является.