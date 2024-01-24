Борис Ротенберг заявил, что Нобоа останется в «Сочи»
Президент «Сочи» Борис Ротенберг в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Кристиана Нобоа.
«Останется ли Нобоа в «Сочи»? Да, он в клубе!» — сказал Ротенберг «СЭ».
Ранее сообщалось, что Нобоа в это трансферное окно может вернуться в эквадорский «Эмелек», воспитанником которого является.
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