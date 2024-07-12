Рапопорт: «Вопрос, как впишется Соболев в «Зенит»
Бывший тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал возможный трансфер нападающего «Спартака» Александра Соболева в клуб из Санкт-Петербурга.
«Думаю, Соболева хочет видеть в «Зените» именно Семак. Потому что есть игровые схемы, где нужен нападающий, способный цепляться за мяч, выигрывает борьбу вверху. Такое в «Зените» способен сейчас делать только Кассьерра. Но, мне кажется, Соболев имеет большой кредит в «Спартаке», играет там. Поэтому такой переход трудно организовать.
Вопрос, как впишется Соболев в «Зенит». И, какой может быть цена за нападающего. Отступные порядка 30 миллионов евро — это многовато, мягко говоря. Торгуются вокруг других сумм. Но, если Семаку нужен такой нападающий, клуб должен стараться его приобрести», — цитирует «РБ Спорт» Рапопорта.
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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