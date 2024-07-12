Каряка: «У Соболева точно будет шанс проявить себя в «Зените»

Бывший футболист сборной России Андрей Каряка прокомментировал возможный трансфер нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Возможно, за Соболева заплатят хорошие деньги, тем более ему могут предложить лучшие условия в «Зените». Руководство «Спартака» должно принимать решение. Сможет ли Соболев заиграть в основном составе «Зенита»? Да, а почему нет? У Александра точно будет шанс проявить себя. Не думаю, что «Зенит» подписывает такого игрока, чтобы просто ослабить конкурента», — цитирует «РБ Спорт» Каряку.

Ранее сообщалось, что Соболев летом может перейти в «Зенит». По информации «СЭ», «Спартак» согласен отпустить футболиста в питерский клуб за 11 миллионов евро, при этом сине-бело-голубые не готовы платить такую сумму за 27-летнего россиянина.