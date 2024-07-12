Каряка: «У Соболева точно будет шанс проявить себя в «Зените»
Бывший футболист сборной России Андрей Каряка прокомментировал возможный трансфер нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».
«Возможно, за Соболева заплатят хорошие деньги, тем более ему могут предложить лучшие условия в «Зените». Руководство «Спартака» должно принимать решение. Сможет ли Соболев заиграть в основном составе «Зенита»? Да, а почему нет? У Александра точно будет шанс проявить себя. Не думаю, что «Зенит» подписывает такого игрока, чтобы просто ослабить конкурента», — цитирует «РБ Спорт» Каряку.
Ранее сообщалось, что Соболев летом может перейти в «Зенит». По информации «СЭ», «Спартак» согласен отпустить футболиста в питерский клуб за 11 миллионов евро, при этом сине-бело-голубые не готовы платить такую сумму за 27-летнего россиянина.
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Динамо
|0
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|0
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|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
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|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
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|0
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|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -