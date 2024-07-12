Малышев: «В «Спартаке» сформирован капитанский совет»
Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал о создании в команде капитанского совета из 4 футболистов.
«В «Спартаке» сформирован капитанский совет, в который входят Роман Зобнин, Александр Максименко, Срджан Бабич и Кристофер Мартинс. Кто будет капитаном команды в первых турах, пока не знаю», — цитирует Sport24 Малышева.
В первом туре нового сезона в РПЛ «Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга».
Источник: Sport24
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4
|Локомотив
|0
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|0
|0
|0-0
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5
|Спартак
|0
|0
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|0-0
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|0
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13
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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