Малышев: «В «Спартаке» сформирован капитанский совет»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал о создании в команде капитанского совета из 4 футболистов.

«В «Спартаке» сформирован капитанский совет, в который входят Роман Зобнин, Александр Максименко, Срджан Бабич и Кристофер Мартинс. Кто будет капитаном команды в первых турах, пока не знаю», — цитирует Sport24 Малышева.

В первом туре нового сезона в РПЛ «Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга».