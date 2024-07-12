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Сегодня, 07:21

Малышев: «В «Спартаке» сформирован капитанский совет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал о создании в команде капитанского совета из 4 футболистов.

«В «Спартаке» сформирован капитанский совет, в который входят Роман Зобнин, Александр Максименко, Срджан Бабич и Кристофер Мартинс. Кто будет капитаном команды в первых турах, пока не знаю», — цитирует Sport24 Малышева.

В первом туре нового сезона в РПЛ «Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга».

Источник: Sport24
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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