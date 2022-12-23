Дюков подвел итоги заседания исполкома РФС

Президент РФС Александр Дюков подвел итоги заседания исполкома организации.

«Повестка Исполкома была насыщенной и содержательной, было принято множество стратегический решений, которые будут определять развитие нашего футбола. Первый вопрос — развитие детского футбола и его программа. Она очень важна. Есть определенная синергия. Это будет влиять на выбор школьников относительно того, каким видом спорта заниматься. Также мы рассмотрели развитие футзала, была принята программа. Еще один вопрос — реформа Юношеской футбольной лиги.

Это важные проект, который продолжает свое развитие. 167 команд получили возможность иметь регулярную соревновательную практику. Мы рассматриваем этот проект с точки зрения возможности перезапуска футбола в регионах. Губернаторы приводят в порядок стадионы, появляются правильные движения. Формируется база болельщиков, инфраструктура, локальные СМИ, школы для подготовки судей. Мы рассмотрели, как будем развивать его в следующем году. Эти соревнования мы проводим не только для юношей, но и для девушек. Будет создана лига U-14 для девушек, — сказал Дюков журналистам.