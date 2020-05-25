Борис Игнатьев: «Руководство «Локомотива» плохо понимает суть, которой оно служит»

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о решении «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. Его заменит Марко Николич.

— Здесь нет ничего футбольного: тут все замешано на личных мотивах, — цитирует Игнатьева Rusfootball. — И даже те интервью, которые давали Мещеряков и Кикнадзе, свидетельствуют о том, что руководство клуба плохо понимает суть, которой оно служит. Они не знают или плохо знают предмет. Или что-то не то говорят. Говорят одно, а думают другое.

Столько моментов было сказано, которые противоречат всему тому, что мы видели. В том числе по молодым игрокам. Я сам вместе с Семиным был несколько раз на играх молодежи. А потом, надо понимать, что это необязательно: есть помощники, которые этим вопросом занимаются. Люди, которые занимаются молодежью, есть во всех клубах.

И еще один момент: практика показывает, что «Локомотив» как раз такая команда, которая постоянно вводит молодёжь. И здесь большая группа игроков. В последнее время постоянно играют Миранчуки, Баринов, Жемалетдинов, Магкеев. Кикнадзе сказал, что Баринов регулярно мог играть и два года тому назад. Да, мог, конечно. Но только если его искусственно ставить. Плод с дерева надо снимать созревшим, а не просто так: захотел и снял. Вот и Баринов дождался подходящего момента и стал стабильно играть, играть хорошо.

Еще один эпизод, мимо которого не могу пройти: говорит, что он это клуб. Но, по-моему, команда — это клуб, а все остальное — это преходящее. Персонал, который обеспечивает клуб: те, кто ворота на базе открывают, те, кто форму и зарплату выдают и так далее — это все люди, работающие на благо команды. Команды не будет — и клуб не нужен. У него же клуб — это он и иже с ним кто-то.