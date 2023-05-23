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Сегодня, 14:18

Источник: «Зенит» подписал контракт с нападающим «Алтынорду» Гюрлюком

Виталий Косик
Корреспондент
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«Зенит» подписал соглашение с нападающим клуба второй турецкой лиги «Алтынорду» Эмирджаном Гюрлюком, сообщает Hurriyet.

По информации издания, футболист присоединится к питерской команде летом и начнет выступать за «Зенит» со следующего сезона.

Также сообщается, что Гюрлюком интересуются многие клубы высшего дивизиона чемпионата Турции.

19-летний форвард в текущем сезоне сыграл 30 матчей за «Алтынорду», забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: Hurriyet
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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Ахмат
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

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Краснодар

 11
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Александр Соболев

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Гленн Бейл

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