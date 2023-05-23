Источник: «Зенит» подписал контракт с нападающим «Алтынорду» Гюрлюком

«Зенит» подписал соглашение с нападающим клуба второй турецкой лиги «Алтынорду» Эмирджаном Гюрлюком, сообщает Hurriyet.

По информации издания, футболист присоединится к питерской команде летом и начнет выступать за «Зенит» со следующего сезона.

Также сообщается, что Гюрлюком интересуются многие клубы высшего дивизиона чемпионата Турции.

19-летний форвард в текущем сезоне сыграл 30 матчей за «Алтынорду», забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.