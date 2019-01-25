Борис Игнатьев: "Локомотив" показывает наилучшую готовность среди всех участников турнира в Катаре"

бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что "Локомотив" лучше остальных участников готов на Фонбет Кубок Матч Премьер. В пятницу красно-зеленые сыграют на турнире в Катаре с "Ростовом"​.

– "Локомотив" показывает наилучшую готовность среди всех участников турнира, – цитируют "Известия" Игнатьева. – Очень понравилась командная игра москвичей. Хочется, чтобы они сохранили такой уровень и продолжили так же выступать и в чемпионате страны. "Ростов" же очень неплохо обороняется, но не так уверенно чувствует себя в атаке. Посмотрим, удастся ли "железнодорожникам" взломать крепкую защиту дончан. А вообще те игры, которые уже прошли, получились весьма интересными и доказали полезность и необходимость проведения таких турниров.