Игнатьев: «Не вижу никакой необходимости в объединении чемпионатов России и Белоруссии»

Заслуженный тренер России Борис Игнатьев прокомментировал идею приглашения клубов Белоруссии в РПЛ.

«Много вопросов. Для чего? Что это нам даст? С политический точки зрения — возможно, но со спортивной как это будет выглядеть? Где будут играть белорусские команды? В Премьер-лиге? А кто тогда должен уйти и почему?

Что усилит этот общий чемпионат? Он будет более смотрибельный, народу больше пойдет? Конечно, нет. Мы видели игру сборной Белоруссии на фоне команды России. Это разные уровни. Не вижу никакой необходимости в объединении», — цитирует Legalbet.by Игнатьева.