Канчельскис: «Станкович и Николич — тренеры среднего уровня, ничего особенного в них абсолютно нет»
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис считает, многие руководители российских клубов доверяют агентам, которые не разбираются в футболе.
«В Германии или Италии смотрят в первую очередь на своих тренеров, а не приглашают иностранных, но в России все по-другому... Надо думать о своих людях, а не смотреть на этот европейский футбол. Видимо, нынешние руководители клубов забыли, какая хорошая школа была в СССР. Я понимаю, если бы в РПЛ приглашали специалистов из АПЛ, Италии или Испании, но тех, кого зовут сегодня в Россию, — это нонсенс. Они ничего не выиграли за свою карьеру, но красиво поют сказки руководителям, какой «успех» их будет ждать. Они слушают этих «агентов», рассказывающих сказки, и верят им почему-то...
Когда приезжают такие тренеры, как Манчини, Адвокат или Спаллетти — вопросов нет. А те, кто приезжает к нам сейчас, не лучше российских специалистов. Наши тренеры лучше! Европейский тренер, как и иностранный футболист, должен быть на две головы выше россиянина. Станкович и Николич — тренеры среднего уровня, ничего особенного в них абсолютно нет.
Зачем мы учимся, если наших не берут в команды? Зачем стажироваться тогда? Я столкнулся, кстати, с многими европейскими тренерами — они абсурдные, глупые вещи говорят. Даже сами себе не верят! Они в футбол не играли и ничего не понимают, но пытаются говорить красиво. Такой бред несут и слишком много прикрываются Европой — мне это не нравится. Российские тренеры — хорошие, но руководители клубов слушают многих глупых людей, которые присаживаются на уши», — заявил Канчельскис.
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7
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12
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13
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14
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15
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16
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Ростов – ЦСКА
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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