Источник сообщает, что ЦСКА близок к подписанию защитника «Ред Булл Брагантино» Капишабы

Защитник «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишаба в скором времени может стать игроком ЦСКА. На этой неделе футболист должен прилететь в Москву.

«Сделка с ЦСКА по Жуниньо Капишабе близка к завершению, обсуждаются последние детали. Игрок прибудет в Москву на этой неделе, ориентировочно в четверг-пятницу», — сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

В минувшем сезоне 26-летний бразилец отметился 3 голами и 4 результативными передачами в 41 матче «Ред Булл Брагантино» во всех турнирах.