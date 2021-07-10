Георгий Зотов: «Слуцкий всегда говорит играть интенсивно»

Защитник «Рубина» Георгий Зотов подвел итоги матча против «Химок» на товарищеском турнира (1:0).

— Первый тайм вышел для вас довольно жестким. Была какая установка — с первых минут играть пожестче, или просто так сложились обстоятельства?

— Просто так сложились обстоятельства. Леонид Викторович всегда говорит играть интенсивно. Просто получилось так, что сфолил.

— Екнуло, когда прозвучал свисток после того, как вы уже получили желтую? Что, возможно, будет красная.

— Ничего не екнуло.