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Георгий Зотов: «Слуцкий всегда говорит играть интенсивно»

20:06
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Защитник «Рубина» Георгий Зотов подвел итоги матча против «Химок» на товарищеском турнира (1:0).

— Первый тайм вышел для вас довольно жестким. Была какая установка — с первых минут играть пожестче, или просто так сложились обстоятельства?

— Просто так сложились обстоятельства. Леонид Викторович всегда говорит играть интенсивно. Просто получилось так, что сфолил.

— Екнуло, когда прозвучал свисток после того, как вы уже получили желтую? Что, возможно, будет красная.

— Ничего не екнуло.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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