Болельщиков "Зенита" час не выпускали с трибуны после матча со "Спартаком"

Болельщики "Зенита" в течение часа не могли покинуть гостевую трибуну на стадионе "Открытие Арена" после матча 20-го тура премьер-лиги против "Спартака" (1:1).
#СпартакЗенит После матча прошёл почти час, болельщиков "Зенита" не выпускают... pic.twitter.com/FSsZbaF8GR– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 17 марта 2019 г.
"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. "Спартак" с 33 баллами располагается на 5-й строчке.
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