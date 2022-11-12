Руководство «Нижнего Новгорода» провело первоначальные переговоры с Гараниным. Тренер хочет взять паузу
Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин, скорее всего, не будет назначен главным тренером «Нижнего Новгорода» после того, как клуб покинул Михаил Галактионов, пишет РБ «Спорт».
Официального объявления об уходе Гаранина из «Сочи» не было, но специалист уже давно покинул кубанский клуб.
Руководство «Нижнего Новгорода» провело первоначальные переговоры с Гараниным, где он дал понять, что не хотел бы сразу браться за новую работу после ухода из «Сочи». Специалист хочет взять паузу.
В пятницу, 11 ноября Михаил Галактионов объявил об уходе с поста главного тренера «Нижнего Новгорода», в котором работал с июня нынешнего года.
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|+/-
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1
|Зенит
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|3
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|47-7
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2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
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4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
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6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
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7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
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8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
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9
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|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
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10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
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11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
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12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
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13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
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14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
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16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
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Динамо – ЦСКА
|- : -
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Квинси Промес
Спартак
|14
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
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Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2