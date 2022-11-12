Руководство «Нижнего Новгорода» провело первоначальные переговоры с Гараниным. Тренер хочет взять паузу

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин, скорее всего, не будет назначен главным тренером «Нижнего Новгорода» после того, как клуб покинул Михаил Галактионов, пишет РБ «Спорт».

Официального объявления об уходе Гаранина из «Сочи» не было, но специалист уже давно покинул кубанский клуб.

Руководство «Нижнего Новгорода» провело первоначальные переговоры с Гараниным, где он дал понять, что не хотел бы сразу браться за новую работу после ухода из «Сочи». Специалист хочет взять паузу.

В пятницу, 11 ноября Михаил Галактионов объявил об уходе с поста главного тренера «Нижнего Новгорода», в котором работал с июня нынешнего года.